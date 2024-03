Bianco presenta Modena-Feralpisalò: «Vogliamo tornare a vincere»

Il tecnico del Modena Paolo Bianco è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Feralpisalò.

«Bisogna accettare i verdetti del campo e trasformare in energia positiva tutto quello che abbiamo lasciato per strada. I ragazzi avevano bisogno qualche parola di conforto, nelle ultime tre partite meritavano più punti dei due conquistati, ma ora sono concentratissimi e c’è una gran voglia di riscatto. Deve essere trasformata, in campo, con l’impatto giusto, ma anche pazienza e lucidità sino all’ultimo. Abbiamo lavorato e ancora possiamo migliorare sui particolari di una gara, quelli che fanno la differenza. Affrontiamo la Feralpisalò con l’obiettivo di ripartire e di restare nelle posizioni di classifica che occupiamo dall’inizio della stagione. Nell’ultimo tratto del campionato ogni squadra ha il suo obiettivo, quindi sappiamo le difficoltà che ci aspettano, anche domani, ma vogliamo ritornare al successo».