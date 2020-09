Come fare per non sospendere il campionato? Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), ai microfoni di ‘Adnkronos’ ha commentato i 14 positivi di casa Genoa e ha dato la sua soluzione per portare avanti la stagione: “Credo che l’unica possibilità per non interromperlo, perché i calciatori positivi come accade di solito dovrebbero andare in quarantena, sia procedere con tamponi rapidi prima di ogni match. In venti minuti abbiamo i risultati, mentre con il classico tampone molecolare occorrono 4 ore”.