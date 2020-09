L’emergenza Coronavirus continua in Sicilia, in particolare a Vittoria ci sono 5 alunni positivi e anche un’insegnante è risultata contagiata dal Covid-19. Secondo quanto riporta “Gds.it” fortunatamente nella classe della docente tutti gli alunni sono risultati negativi. L’Asp di Vittoria è già a lavoro per rintracciare tutti i contatti avuti dai positivi.