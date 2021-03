Ancora problemi legati alle positività del Covid in casa Monopoli. Il club pugliese, dopo l’ultima tornata di tamponi molecolari, ha riscontrato la positività di un dirigente accompagnatore del gruppo squadra.

Questa positività si aggiunge a quelle di quattro calciatori, due componenti dello staff tecnico, un dirigente ed un magazziniere.





La squadra di mister Scienza, come si legge nella nota diffusa dal club, nella giornata di domani si sottoporrà ad un nuova tornata di tamponi che, come da protocollo, dovranno essere effettuati 48 ore prima del match.

Al momento, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la sfida di sabato contro il Palermo non è a rischio, ma questo ulteriori tamponi saranno decisivi per capire se si giocherà oppure no.

