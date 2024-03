L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’arbitro Rutella di Enna che dirigerà Brescia-Palermo.

Ancora il siciliano Rutella sulla strada del Palermo: ilfischietto di Enna è stato designato per il match di domani al Riagamonti di Brescia. Per lui sarà il secondo incrocio in stagione con i rosa: il primo è l’1-1 con la Ternana del 26 novembre, gara in cui venne salvato dal Var dopo aver erroneamente dato fuorigioco sul gol del pareggio di Casasola (Lucchesi, autore dell’assist, era tenuto in posizione buona da Marconi).

Nessuna irregolarità invece sullo 0-1 di Lucioni e corretti i due gialli nei confronti di Corrado, colpevole di altrettanti interventi imprudenti nei confronti di Di Mariano. Nel passato di Rutella ci sono altri due appuntamenti con il Palermo: il primo è il successo per 3-2 in Coppa Italia con la Reggiana a luglio 2022 (caratterizzato dall’assegnazione di un rigore per parte e dalla tripletta di Brunori), il secondo è la sconfitta per 2-0 nel derby con il Catania in Serie C a dicembre 2021.

La gara, poi annullata per il fallimento degli etnei pochi mesi dopo, fu ricca di nervosismo e di episodi controversi: prima il dubbio rigore (contatto di lieve entità tra Odjer e Biondi) trasformato da Moro, poi i due rossi diretti ai danni di Almici (per aver strattonato un raccattapalle che non gli voleva restituire rapidamente il pallone) e Luperini (brutta entrata a metà campo), con in mezzo il raddoppio dello stesso Moro. Il Brescia vanta invece tre precedenti con Rutella, tutti nella stagione corrente e tutti in trasferta, con un bilancio in perfetto equilibrio: pareggio a Reggio Emilia (1-1), vittoria a Modena (1-2) e sconfitta a Como.