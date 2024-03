Al Rigamonti mille tifosi rosa

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà al “Rigamonti”.

Anche il settore ospiti del Rigamonti di Brescia va verso il tutto esaurito. La vendita dei tagliandi per lo spazio dedicato ai supporter rosanero è partita lunedì scorso e dei circa 1.000 posti a disposizione sono già stati polverizzati la maggior parte dei biglietti, considerato che ne restano liberi ormai solamente un centinaio.

Per il Palermo, quindi, si prospetta un’altra gara con tanti tifosi al seguito, come già accaduto in quasi tutte le sfide giocate nel Nord Italia. I tagliandi saranno in vendita sul circuito Ticketone fino alle 19 di oggi, al costo di 13 euro.