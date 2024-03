Palermo, a Brescia serve un sussulto

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà a Brescia, gara in cui servirà un sussulto dopo la beffa rimediata in casa contro la Ternana.

Una beffa e una sconfitta che ha fatto malissimo. In una partita e mezza il Palermo è riuscito a mandare all’aria quanto di buono aveva fatto dopo il ko d’inizio anno con il Cittadella. Dal possibile secondo dopo il primo tempo allo Zini al quinto di martedì scorso. Due partite diverse fra loro, ma che hanno messo in luce i difetti di questo Palermo. Se contro la Cremonese, i rosanero sono andati in tilt in pochi minuti, contro la Ternana invece la squadra s’è sciolta lentamente e la sconfitta ne è stata una logica conseguenza.

Niente è ancora definitivamente perduto, ma la zona Serie A – dopo questo maledetto turno infrasettimanale – è a 5 punti, perché tutte le dirette concorrenti l’hanno sfangata. Dunque, non ci vuole molto a capire che da domani è vietato sbagliare e che a Brescia bisogna tornare alla vittoria. Quella del Rigamonti è la prima di due trasferte in Lombardia che possono davvero decidere il campionato. Per ricandidarsi per la promozione dirette, infatti, serve un sussulto immediato, anche perché contemporaneamente ci saranno un paio di scontri diretti e qualcuno deve per forza perdere punti. L’importante, però, è che il Palermo torni a crederci come qualche settimana fa, quando i rosanero riuscirono ad imbroccare una mini serie positiva che aveva consentito di portarsi a ridosso dal secondo posto.