Escl. Palermo: inaugurazione Centro Sportivo di Torretta, c’è la data

Il prossimo 7 aprile verrà finalmente inaugurato il centro sportivo Palermo F.C. City Football Academy a Torretta, la casa del Palermo dove ogni, già dalla scorsa estate, si allenano gli uomini di mister Eugenio Corini.

All’apertura ufficiale, secondo quanto raccolto da “ilovepalermocalcio.com”, parteciperanno anche diversi ex calciatori del club di viale del Fante, così come avvenne per la prima gara del Palermo targato Hera Hora prima della ripartenza dalla Serie D. Gli ex calciatori il giorno prima, il 6 aprile, assisteranno dagli spalti del Renzo Barbera alla sfida contro la Sampdoria.