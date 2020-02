Scelta inusuale per Eddy Gnahorè, centrocampista del Palermo. Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, l’Amiens, squadra francese in cui ha militato nelle ultime stagioni, ha comunicato la sua successione all’FC Wuhan, club della città cinese, divenuta famosa nel resto del mondo per essere stata il focolaio principale del Coronavirus. In basso, il comunicato ufficiale della società: