L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’addio di Ambro al Palermo, riportando le dichiarazioni del calciatore:

«L’anno scorso sono andato in prova alla Juventus U23, ma ci stava. L’esperienza è stata formativa e costruttiva. La mia non è paura di farcela, sono convinto delle mie possibilità e voglio poter giocare le mie carte senza pregiudizi da parte di nessuno. Poi subentra anche una questione di dignità professionale e di rispetto. Non so cosa abbia pensato Luca Ficarrotta, di certo non mi aspettavo che finisse così perché lo ritengo in grado di essere protagonista anche in C».