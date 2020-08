L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’addio di Ambro al Palermo, riportando le dichiarazioni del calciatore:

«A Palermo ho fatto l’anno più bello della mia vita, una scelta che ripeterei mille volte. Spero un giorno di poterla rivivere. Giocare con questa maglia suscita emozioni indescrivibili. E non voglio che passi un messaggio sbagliato, ho letto tante notizie in merito. Per questo ho voluto parlare e chiarire la situazione, per far capire alla mia gente la verità. Palermo rimarrà per sempre la mia squadra del cuore e ringrazio tutti per avermi regalato una simile emozione, sicuramente unica nella carriera professionale».