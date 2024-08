Alvini presenta Cosenza-Cremonese: «Avversario di livello, mi preme vedere la nostra prova»

Il tecnico del Cosenza Massimiliano Alvini si è espresso in conferenza stampa alla viglia della sfida contro i grigiorossi:

«Non ho alcuno spirito di rivalsa, in quelle quindici gare abbiamo tracciato una strada con una squadra ben definite. Provo gratitudine per i posti in cui sono stato, ma ora la mia concentrazione è tutta sul Cosenza.

Come sta lavorando la squadra? La squadra sta lavorando forte, ho le stesse sensazioni di Torino, ma poi è logico che c’è il campo che dirà la sua. Percepisco un lavoro positivo e lo vedo da quello che facciamo. – continua il tecnico come riporta Tifocosenza.it – Domani inizia il mio ventiquattresimo campionato, sarà la mia 803 esima panchina e sono ben felice di essere qui. Scenderò in campo con tutta la gioia che ho, perché faccio quello che amo e metterò tutto insieme alla squadra e allo staff, per rendere felice la città.

Scelte? Marras non sarà convocato, dietro abbiamo qualche problemino perché Camporese è squalificato, Gyamfi e Cimino sono alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni, vediamo se riusciamo a portare Venturi. Korufalidis? È in crescita e mi sta piacendo come tutti quelli che sto allenando, vedo la loro voglia di giocare. – conclude Alvini – Ricciardi non lo conoscevo, ma sicuramente ci darà una mano ed è un arrivo gradito. Ha mostrato una qualità fisica importante, ci lavoreremo. Sarà della partita domani».