Mignani presenta Cesena-Carrarese: «Sarebbe bello cominciare con una vittoria»

Michele Mignani, ex tecnico rosanero oggi al Cesena, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match in programma domani in casa contro la Carrarese.

«Siamo contenti di cominciare questo campionato dopo questi anni di purgatorio, è una responsabilità che divido piacevolmente con i ragazzi. Siamo consapevoli che sarebbe bello cominciare con una vittoria.

Carrarese? Sono abituato a leggere singolarmente la partita, la Carrarese è una squadra organizzata che ha un’identità ben precisa. È una partita da prendere con le pinze, noi dobbiamo pensare che ogni partita è un esame.

I ragazzi stanno tutti bene, abbiamo un problemino con uno di loro e vedremo se ne vale la pena rischiare, aspettiamo ancora un giorno. Non voglio fare nomi per non fare allarmismi.

Ai ragazzi dico sempre che noi lavoriamo per un obiettivo, allenarsi senza l’obiettivo della partita avrebbe poco senso. Non vediamo l’ora di giocare, per alcuni ragazzi sarà l’esordio in serie B, sono tutti vogliosi di scendere in campo».