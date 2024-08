Possanzini presenta Reggiana-Mantova: «In Serie B si riparte da zero»

Il tecnico del Mantova Davide Possanzini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Reggiana:

«Dobbiamo portare avanti il lavoro iniziato nella scorsa stagione e che ci ha dato dei risultati, ma in Serie B si riparte da zero. Sarà necessario calarsi velocemente nella nuova realtà consapevoli delle difficoltà che troveremo, ma allo stesso tempo tempo non dobbiamo snaturarci perché siamo consapevoli di quello che siamo in grado di fare. – prosegue Possanzini – Sappiamo cosa possiamo fare, ma non mancheranno le variabili al di fuori del nostro controllo.

Derby? Ci attende subito una gara molto sentita dalla piazza, stimolante e motivante. Sarà un bel banco di prova e vogliamo farci trovare pronti al debutto, dove le incognite sono sempre molte. Sarà importante non fare passi indietro su mentalità e atteggiamento, non nutro dubbi sull’impegno da parte dei giocatori. – Prosegue Possanzini guardando alla Reggiana – È una squadra con un’identità precisa e sa giocare bene. Come tutti gli avversari ci avrà studiato bene. Per quanto riguarda noi non ho ancora deciso la formazione, i giocatori mi mettono in difficoltà perché sarebbe tutti pronti per giocare. Dovremo capire quando giocare in verticalità e quando sfruttare il possesso».