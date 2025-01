ALTRO CHE TRAPANI: noi davvero vogliamo Balotelli | Firma in Serie A per distruggere il Genoa

Il centravanti è deciso a trasferirsi in un altro club di Serie A per battere il Grifone. Sfuma così il sogno del Trapani di acquistarlo.

Il sogno di Mario Balotelli di spaccare la Serie A, almeno con la maglia del Genoa, pare ormai essersi concluso. Il centravanti infatti non viene quasi mai impiegato da mister Patrick Vieira, tecnico con il quale ha avuto delle frizioni in passato, ai tempi del Nizza, e di conseguenza è pronto a dare l’addio.

La mancata convocazione per la trasferta contro la Roma è stata solo l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso: ormai il rapporto tra Super Mario e il Grifone si è totalmente compromesso, e a breve dovrebbe arrivare la rescissione del contratto tra le parti. In attesa dello scioglimento dell’accordo però qualche club si è già messo in fila per acquistarlo.

Una delle ipotesi più clamorose riguardante il suo futuro era quella sul Trapani. Questa però sembra essere sfumata del tutto, visto che un altro club di Serie A sembra volere fortemente Balotelli, pronto dunque a trasferirsi per distruggere completamente il Genoa.

Il sogno del Trapani dura pochissimo

Il presidente del club siciliano sui propri account social ha scritto di recente un post dove si è detto volenteroso di accogliere in squadra Super Mario, che sarebbe un colpo eccellente per la Serie C. La suggestione di vedere un calciatore del suo calibro nella terza serie italiana però è durata ben poco.

Le premesse per far sì che tale trasferimento vada in porto sono quasi nulle, e Balotelli sembra intenzionato addirittura a rifiutare la Serie B per rimanere in A, figuriamoci dunque se accetterebbe la Serie C. Ma è proprio per quanto riguarda la permanenza nel massimo campionato italiano che nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità.

Ecco chi vuole Balotelli

Nelle ultime ore stanno circolando delle voci che vorrebbero un clamoroso ritorno di Mario Balotelli al Monza, dopo la breve esperienza che ha vissuto in Serie B qualche anno fa con il club brianzolo.

Adriano Galliani infatti sembra seriamente intenzionato a portarselo a casa, soprattutto qualora l’addio di Djuric si concretizzasse davvero. Staremo a vedere in questi ultimi giorni di mercato se l’affare andrà in porto.