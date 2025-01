Di Marzio: “Salernitana, se non arriva Saric tutto su Braunoder”

La Salernitana vuole a tutti i costi invertire la rotta per risalire il fondo della classifica di Serie B. Dopo i diversi arrivi di spessore in questi giorni di mercato invernale, i granata puntano a migliorarsi a centrocampo. Da diversi giorni i campani hanno messo nel mirino Dario Saric del Palermo, su cui ci sono anche altri club, e al momento la trattativa non decolla. Secondo Gianluca Di Marzio, esperto giornalista di calciomercato, la Salernitana ha già in mente l’alternativa qualora non riuscisse a trovare l’intesa per il bosniaco: si tratta di Matthias Braunöder, centrocampista del Como stimato dal direttore sportivo Marco Valentini.

