Dal Veneto: “Joel Pohjanpalo-Palermo, il club lagunare prima vuole il sostituto”

La vicenda del trasferimento di Joel Pohjanpalo al Palermo si arricchisce di nuovi dettagli ma resta ancora senza una soluzione definitiva. Come riportato da Dimitri Canello su Trivenetogoal.it, l’attaccante finlandese ha già trovato un accordo personale con i rosanero per un contratto fino al 2029, con un ingaggio più alto rispetto a quanto percepito al Venezia, grazie alla tassa agevolata (1,5 milioni netti). Tuttavia, manca ancora l’intesa tra i due club.

Escl. Palermo-Pohjanpalo, Canello (Trivenetogoal): «L’accordo con l’agente è stato raggiunto. La volontà del calciatore…»

Il Venezia, infatti, chiede i 6 milioni della clausola rescissoria, mentre il Palermo punta a chiudere a 4 milioni. Una possibile intesa potrebbe arrivare intorno ai 5 milioni, ma la tempistica gioca un ruolo fondamentale.

La strategia del Venezia

Il club lagunare, nonostante alcune smentite, avrebbe chiesto al Palermo di aspettare la partita contro il Verona prima di ufficializzare l’accordo. Questo per avere il tempo di concludere l’operazione per un sostituto di Pohjanpalo.

Il nome più caldo per il post-Pohjanpalo è quello di Roman Yaremchuk dell’Olympiakos. Secondo le fonti, Antonelli, dirigente del Venezia, si sarebbe recato ad Atene per trovare un accordo di massima con il club greco. Tuttavia, l’allenatore dell’Olympiakos, José Luis Mendilibar, ha chiesto di posticipare la decisione a dopo il derby contro il Panathinaikos, rallentando ulteriormente la trattativa.

Altri obiettivi per l’attacco

Se dovessero partire sia Pohjanpalo sia Christian Gytkjaer, il Venezia punterebbe a rinforzare l’attacco con due nuovi innesti. Oltre a Yaremchuk, restano in lista André Silva (Lipsia), Andrea Belotti (Como) ed Eldor Shomurodov, considerato ideale per giocare sia da prima punta che da seconda punta di movimento.

Un finale vicino

La situazione, sebbene complessa, è destinata a sbloccarsi nei prossimi giorni, con il Venezia al lavoro per definire le operazioni in uscita e in entrata. Il Palermo, dal canto suo, attende pazientemente la fumata bianca per aggiudicarsi il suo nuovo centravanti.