Schira: “Palermo ad un passo da Pohjanpalo”

Ore calde sull’asse Venezia-Palermo per il possibile trasferimento in rosanero di Joel Pohjanpalo. L’attaccante finlandese è il profilo di spessore e di esperienza del nuovo direttore sportivo siciliano, Carlo Osti, per puntare all’obiettivo promozione in Serie A. Nelle ultime ore sono emersi segnali di cauto ottimismo per la chiusura dell’affare, nonostante le parti sono in costante lavoro per trovare la quadra. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, il Palermo è ad un passo dall’attaccante dei veneti, il quale firmerebbe un contratto fino al 2028.

