Di Marzio: “Pisa, fumata bianca per Sernicola”

Una delle priorità del Pisa in questa finestra di mercato invernale era di rinforzare la fascia difensiva di destra. I nerazzurri si apprestano ad accogliere un nuovo innesto per permettere a mister Filippo Inzaghi di puntare alla promozione in maniera più attrezzata. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto giornalista di calciomercato, i toscani, infatti, avrebbero trovato l’intesa per l’arrivo di Leonardo Sernicola. Il giocatore arriverà in prestito con diritto di riscatto dalla Cremonese, la quale ha chiuso per Azzi nelle ultime ore. Per il Pisa resta viva anche la pista Mercera, classe 2003 olandese che, vista l’età, potrebbe comunque essere preso come colpo in più per il futuro.

Continue Reading