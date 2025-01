TMW: “Non solo Pohjanpalo. Palermo e Venezia al lavoro per lo scambio Diakité-Candela”

Il Palermo e il Venezia sono in continuo contatto per trovare l’accordo definitivo per il passaggio in rosanero di Joel Pohjanpalo, ma non sono esclusi altri scenari. Antonio Candela a differenza di quanto percepito in questi giorni, potrebbe essere tolto dal mercato dai veneti, ma non sono da sottovalutare alcune mosse da parte dei rosanero. Infatti, secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, i siciliani potrebbero far tentennare gli arancioneroverdi inserendo Salim Diakitè nella trattativa. Le due società starebbero quindi lavorando allo scambio tra i due terzini e, nelle prossime ore, potrebbero seguire importanti sviluppi.

