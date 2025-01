Corriere dello Sport: “Il Palermo ha il sì di Joel Pohjanpalo. Arriva anche Magnani”

Il Palermo è vicino all’acquisto di Joel Pohjanpalo (30). Il club siciliano ha trovato l’accordo economico con l’attaccante finlandese, mentre resta da definire l’intesa con il Venezia, che sta già cercando un sostituto. La distanza tra domanda e offerta è minima e sembra destinata a ridursi presto. Nonostante le proteste dei tifosi arancioneroverdi, contrari alla cessione del giocatore, la trattativa sembra ben avviata.

Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, il Palermo ha aumentato l’offerta iniziale di 2,5 milioni di euro e ha proposto un contratto pluriennale e un miglioramento dell’ingaggio attuale (circa 1 milione) per convincere Pohjanpalo, che è legato al Venezia fino al 2027.

Parallelamente, il Palermo lavora anche all’acquisto del difensore Giangiacomo Magnani (29) del Verona, che ha scelto di non rinnovare. Tuttavia, per rispettare il limite di 18 giocatori Over 23, eventuali arrivi saranno subordinati a cessioni. Per esempio, Pohjanpalo sostituirebbe Lucioni, mentre per Magnani potrebbe rendersi necessaria la partenza di uno tra Nedelcearu ed Henry. Quest’ultimo potrebbe tornare al Verona o trasferirsi alla Sampdoria.

La società siciliana procede con ottimismo, sapendo di aver messo sul piatto argomenti solidi per rafforzare la squadra e puntare in alto.