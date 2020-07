“Abbiamo bisogno di tutto tranne che di sciacallaggio. Chiedo rispetto per le eventuali vittime e per lo stato di sofferenza in cui si trova la nostra città per responsabilità che sono da attribuire anche al presidente della Regione, Musumeci, che credo sia sostenuto dall’onorevole Salvini. Ho trovato più corretta la posizione di Giorgia Meloni che ha espresso solidarietà e non si avventurata in interpretazioni squallide”. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha commentato così le frasi espresse ieri da Matteo Salvini, leader della Lega. Per il video CLICCA QUI