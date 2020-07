“La bomba d’acqua che si è riversata ieri sera su Palermo, causando enormi disagi e allagando la città, è stato un evento climatico sorprendente e inaspettato. Che però lancia un segnale importante. Perché gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più gravi e questi eventi meteorologici estremi e improvvisi sempre più frequenti. Davanti a tutto ciò, non possiamo non farci trovare pronti. Servono misure efficaci per la gestione delle emergenze e politiche capaci di assicurare sviluppo sostenibile e tutela dei territori”. Lo scrive su Facebook la ministra Teresa Bellanova, capo delegazione di Italia Viva al governo. “Penso a Casa Italia e Italia sicura, le misure messe in campo già con il governo Renzi contro dissesto e per la sicurezza di infrastrutture, edifici e territori. Temi che ritroviamo – rimarca la ministra – anche nel Piano Shock di Italia Viva , che ci auguriamo venga messo in pratica quanto prima. E penso anche al lavoro che stiamo portando avanti al Ministero per lo sviluppo rurale, la salvaguardia di boschi e foreste, la cura del verde, il risparmio idrico. Le parole d’ordine devono essere sicurezza e sostenibilità. Mettiamoci al lavoro, prima che sia troppo tardi”.