Il consigliere Comunale di Palermo Fabrizio Ferrandelli, solo oggi è riuscito a recuperare la sua autovettura, rimasta immersa a seguito dell’alluvione abbattutasi nel capoluogo. Attraverso un post sui propri canali social spiega come poter chiedere al comune il risarcimento per i danni subiti: “INFO PER CHI HA SUBITO DANNI IL 15/07/2020 Stamattina ho provveduto anche io al sopralluogo di constatazione danni, dopo aver recuperato con il carroattrezzi quel che resta delle mia vettura. La procedura è la seguente: Per segnalare danni subiti ad auto e/o immobili bisogna chiamare la centrale operativa del Comando della Polizia Municipale richiedendo sopralluogo di contestazione danni 0916954115. Successivamente inviare tutta la documentazione alla seguente casella di posta elettronica: alluvione15luglio@comune.palermo.it”. Ecco il post: