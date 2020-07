Intervenuto nel corso di ‘Speciale Salastampa’ a cura della redazione di SicraPress, l’avvocato Giovanni Ferraù – attuale Presidente del Cda della Sigi – rilascia alcune dichiarazioni quando si avvicina la scadenza del bando per l’avvio del procedimento competitivo. Di seguito le sue parole: «Abbiamo dovuto effettuare una risistemazione della compagine societaria anche se il gruppo storico è rimasto in Sigi. Organizzando in meno di 13 giorni una gara pubblica, lavorando sodo per cercare di arrivare alla meta nel migliore dei modi. E’ successo di tutto, dal deferimento della federazione ai mancati stipendi, al fallimento di Finaria. In questo momento il deferimento ci preoccupa di più. Se il 31 maggio avessero depositato le relazioni, questo problema non ci sarebbe stato. Se il 10 luglio avessero corretto gli indici probabilmente non sarebbe accaduto nulla. E’ necessario sottolineare questa circostanza. Sigi ha verificato puntualmente tutto. Il nostro è un impegno gravoso ma dobbiamo portarlo a compimento, costi quel che costi. Anche se mi ripeto spesso la frase ‘cu tu fici fari?’. Tra martedì e mercoledì presenteremo l’offerta completa per l’acquisizione del Catania. Con Grimaldi Lines c’è un accordo non ancora concluso ma la trattativa è in fase avanzata. Abbiamo anche altre trattative. Non è facile trattare quando si legge di deferimenti, situazione debitoria importante e fallimento di Finaria. Questo rende difficile chiudere in tempi brevi. Gli sponsor sono stati più disponibili, allargare la compagine societaria a nomi importanti – molti hanno detto di sì – è veramente arduo nell’ambiente circostante. Stiamo cercando di chiudere il cerchio, al massimo entro martedì. Moltissimi imprenditori più o meno grandi ci hanno dato massima disponibilità a far parte del Calcio Catania subito dopo l’acquisizione. I nomi dei valorosi verranno fuori entro martedì, giusto farlo per Catania, i tifosi, chi ci ha messo faccia e soldi. Ci sono imprenditori che hanno sborsato 2/300mila euro. Noi chiediamo 15mila abbonati. Personalmente prometto di sottoscrivere l’abbonamento in Tribuna A. Vogliamo vedere lo stadio pieno, basta parlare di Tribunale, fallimenti, bandi, indici di patrimonializzazione. Parliamo di calcio. Ripartire dalla D? No. A me viene da piangere se il Catania fallisce. Chiarisco che mi era stata fatta questa domanda nei giorni scorsi, rispondendo però un pò di getto. Non ci sarà un eventuale progetto Sigi in caso di Serie D“ ».