Lo scorso 16 luglio una quindicina di persone aveva inscenato all’esterno del Palazzo di Giustizia di Catania, una manifestazione di protesta esponendo uno striscione riportante la seguente scritta: “A voi il dovere di giudicare a noi la possibilità di amare il calcio, Calcio Catania matricola 11700 MCK”, accendendo inoltre anche de fumogeni, prima di dileguarsi all’arrivo della Polizia. Ma per la Digos sono bastati pochi giorni per identificare quattro supporter appartenenti al Mecha Klan, un gruppo ultras che nel corso degli ultimi campionati di calcio del Catania ha trovato collocazione nella tribuna B dello stadio Massimino. Tre di loro, come riporta “LaSicilia.it”, hanno precedenti penali per reati commessi durante le manifestazioni sportive, uno è al momento sottoposto al Daspo. I quattro identificati dalla Digos della Questura di Catania sono stati denunciati per adunata sediziosa, accensione pericolosa e manifestazione non autorizzata ed inoltre sono anche accusati di avere violato le norme anti anti Covid-19.