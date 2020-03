Al termine dell’ennesima giornata di tensione per il coronavirus, Antonella De Miro, la prefetta di Palermo, si rivolge ai più govani. Ecco le sue parole: «Il contenimento della diffusione del Coronavirus è affidata alla responsabilità delle persone. Anche i ragazzi sono chiamati a fare la loro parte. Con i loro comportamenti disinvolti possono mettere a rischio la salute dei loro cari. Siamo tutti chiamati a dare una mano. È una questione di etica». Stando a quanto riferito da “Repubblica.it”,in serata si è concluso il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica con i vertici delle forze dell’ordine. Si è discusso sul controllo dei locali della città per i quali è stata prevista la chiusura, e cioè i pub. Ma ci sarà un’azione di monitoraggio da parte di carabinieri, polizia e polizia municipale per il rispetto delle prescrizioni in bar e ristoranti. Sale scommesse, sale Bingo e sle gioco saranno controllate per verificare le chiusure. Così come ci sarò una stretta sui locali abusivi. Una attività di moral suasion verrà messa in campo nelle piazze o davanti ai pub dove si radunano comitive di ragazzi.