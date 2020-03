Il Sindaco Leoluca Orlando ha rivolto oggi un video appello ai giovani della città perché non frequentino locali e zone affollate.Ecco le parole di Orlando: “Affinché la responsabilità prevalga e tutti facciano scelte di amore per i propri cari. Perché i giovani che sono e si sentono meno esposti possono però diventare portatori di contagio a danno dei più anziani, dei malati, dei più fragili. E’ evidente che siamo tutti di fronte al rischio di una catastrofe che richiede prima di tutto scelte responsabili e atti di amore per sé stessi e per gli altri.” In basso il post in questione.

“>