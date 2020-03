Nella conferenza con cui ha annunciato nuove restrizioni per tutta Italia, il premier Giuseppe Conte ha annunciato anche lo stop ai campionati. Ecco le sue parole: «A questo punto non c’è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive, penso al campionato di calcio: dispiace dirlo ma i tifosi ne prendano atto. Non consentiremo che siano utilizzate le palestre per lo svolgimento di attività sportive».