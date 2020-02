A causa dell’allarme Coronavirus, sono state rinviate tre gare dei quarti finale di Coppa Italia Femminile. Ecco quanto comunicato:

Preso atto delle richieste pervenute da parte delle società U.S. Sassuolo, Florentia San Gimignano e AC Milan di rinviare le gare sotto riportate e considerate le ordinanze delle regioni Emilia Romagna e Piemonte (Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-2019), pubblicate entrambe in data 23 febbraio 2020, si dispone il rinvio delle seguenti gare a data da destinarsi:

> U.S. Sassuolo-Florentia San Gimignano inizialmente prevista per il giorno 26 febbraio ore 14:30

> Fiorentina Women’s-AC Milan inizialmente prevista per il giorno 26 febbraio ore 14:30

> FC Juventus-Empoli Ladies inizialmente prevista per il giorno 26 febbraio ore 16:30