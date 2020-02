Marcin Bulka, nuovo portiere del PSG, ha rilasciato alcune dichiarazioni raccontando uno strano episodio che vide protagonista il suo ex compagno Diego Costa al Chelsea: «Un giorno, Chalobah rimase a terra dopo un contrasto. Diego Costa credeva che stesse facendo finta e cominciò a dirgli frasi senza senso. Passavano i minuti e continuava a non rialzarsi, così Diego si calò i pantaloni, mettendogli il sedere in faccia. Poi è scappato, non ho mai visto niente di simile!»