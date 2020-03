Continuano i controlli dei carabinieri per monitorare il rispetto delle norme in vigorqe per prevenire e contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Stando a quanto riferito da “LaSicilia.it”, un 44enne titolare di una palestra nel centro di Catania è stato denunciato da carabinieri del comando provinciale per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. All’interno della struttura i militari dell’Arma hanno trovato quattro uomini e due donne che si stavano allenado con lui. La scoperta è stata fatta durante controlli per verificare il rispetto delle norme.