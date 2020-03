Nessun caso dell’epidemia di coronavirus che si sta diffondendo in Italia è collegato direttamente con la Cina. Stando a quanto riferito da”Repubblica.it”, i tre malati, due turisti e un italiano rientrato da Wuhan, che sono stati contagiati in quel Paese sono infatti stati isolati e non hanno trasmesso la malattia a nessuno. Arriva anche un’ulteriore conferma del fatto che il Coronavirus circolava già da tempo nel territorio italiano quando è esploso il problema a Codogno e che i positivi erano malati già di seconda o terza generazione nello studio epidemiologico pubblicato dall’Istituto superiore di sanità tenendo conto dei dati fino al 9 marzo, cioè di 8.342 persone positive al Covid-19.