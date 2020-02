In merito alla diffusione del Coronavirus in Italia, il Consiglio federale riunitosi questa mattina ha confermato la decisione di rinviare a data da destinarsi gli stage delle Nazionali Under 19 Maschile e Femminile e della Nazionale Under 23 Femminile programmati in questi giorni. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, prosegue invece regolarmente l’attività internazionale delle Squadre Nazionali. La Nazionale Femminile si radunerà giovedì 27 febbraio per prendere parte all’Algarve Cup, il prestigioso torneo in programma dal 4 all’11 marzo.