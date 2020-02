Le notizie sull’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia hanno ovviamente fatto il giro del mondo. Il Valencia, club che mercoledì scorso è stato impegnato in Champions a San Siro, nell’andata degli ottavi contro l’Atalanta, ha pubblicato un comunicato ufficiale riservato ai tifosi che hanno seguito la squadra nella trasferta italiana. Il club spagnolo ha voluto diffondere una serie di raccomandazioni per tutti i sostenitori, affinché non sottovalutino nulla e stiano attenti a possibili segnali di un eventuale contagio