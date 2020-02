Marcelo finisce nei guai. Così come riportato dai media spagnoli, infatti, il terzino del Real Madrid sarebbe stato citato in tribunale. Motivo? Guida senza punti della patente e superamento del limite di velocità. Fatto, questo, risalente allo scorso 19 dicembre. Alle ore 11 del mattino, il calciatore stava percorrendo l’autostrada M-12: in un tratto con un limite di velocità di 120 km orari, Marcelo sarebbe andato a 134. Il brasiliano avrebbe sostenuto di non sapere di non avere alcun punto sulla patente.