Aglietti presenta Sudtirol-Lecco: «Derby ormai alle spalle. La salvezza non è impossibile»

Alfredo Aglietti ha parlato in conferenza stampa per presentare il prossimo match di campionato tra il Sudtirol e il suo Lecco. Di seguito le parole del tecnico bluceleste in conferenza stampa riportate da Leccochannelnews.it.

«Ormai il derby è alle spalle. Dobbiamo cercare di fare una prestazione come quella di Terni. Sentiamo la vicinanza dei tifosi e ci dispiace non aver ottenuto un buon risultato, il fatto che ci seguano in maniera continua ci deve.Le chiacchiere stanno a zero. I punti ci sono, ci sarebbero per non arrivare nelle ultime tre e quello è il nostro obiettivo reale perché è inutile guardare oltre. Il quartultimo posto è a sei punti e il nostro obiettivo dev’essere quello: non è impossibile, ma dobbiamo portare a casa più punti rispetto all’ultimo periodo. In questo momento il Sudtirol si è tirato fuori dai bassifondi, prendono pochi gol e difendono molto bene speculando sul golletto con cinismo, sfruttando benissimo i calci piazzati. Sono pratici e cinici, fanno i punti quando li devono fare».