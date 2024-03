Cremonese, Jungdal: «Venire qui è stato semplice»

Andreas Jungdal ha parlato ai microfono di Sport Cremonese. Di seguito un estratto delle sue parole raccolte da Calciocremonese.it in merito a qualche aneddoto sul suo passato e sulla sua esperienza in grigiorosso:

«Allenandomi con Donnarumma, Maignan, Mirante e Tatarusanu ho imparato tanto, sia a livello umano che tecnico: la scuola dei portieri danesi è molto diversa, questa esperienza mi ha fatto crescere. Ricordo bene l’atmosfera fenomenale che si respirava quando sono venuto qui da avversario e il “Dai Cremo” della Curva Sud. Venire qui è stato semplice, anche gli addetti ai lavori mi hanno solo detto cose positive. Mi trovo ancora meglio rispetto a Milano, è una città veramente carina. Mi sto trovando veramente bene, sia in campo che con i compagni. E poi i tifosi sono fantastici: quando giochiamo in casa i loro cori mi caricano tantissimo e mi aiutano ad entrare nel mood partita. Sono ad inizio carriera, ma non avevo mai vissuto una Curva del genere. È bellissimo vedere che allo Zini ci sono donne e uomini, grandi e piccoli, che cantano per sostenere la propria squadra».