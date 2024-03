Pecchia presenta Ternana-Parma: «A Palermo le Fere hanno vinto meritatamente»

Domani alle 14 è in programma la 28esima giornata di Serie B in cui andrà in scena anche Ternana-Parma. Il tecnico della formazione ducale, Fabio Pecchia, ha parlato in conferenza stampa in cui ha rilasciato anche delle dichiarazioni sulla vittoria dei rossoverdi ottenuta martedì sera contro il Palermo. Di seguito le sue parole riportate da ParmaLive.com:

«Sarà uno scontro sul campo, con due squadre diverse ma giovani. Sarà una partita diversa dall’andata. Vedendo la partita di Palermo non mi è sembrata una squadra che rinuncia a giocare. Si vede il lavoro di Breda. A Palermo era alta nel pressing, sono cambiati tanto rispetto all’andata. Le dimostrazioni delle loro condizioni in salute sono continue in questo campionato di equilibrio e di insidie. Non ultima la grande vittoria con merito a Palermo della Ternana. Ma ogni partita va giocata. Loro sono in salute, hanno tanti giovani forti e hanno voglia di misurarsi con noi. Ma anche noi abbiamo voglia di confrontarci con una squadra che vuole giocare. Il nostro spirito deve essere quello di continuare a vincere più partite possibile e farlo con leggerezza»