Ag. Elia: «Ha fatto una stagione positiva dopo l’esperienza a Palermo»

Intervistato da “Sportitalia” l’operatore di mercato Matthias Veneroso, agente tra gli altri anche dell’ex rosanero Salvatore Elia, ha parlato in merito al campionato fin qui svolto dall’ex attaccante rosanero.

Ecco le sue parole:

«E’ un giocatore affidabile, sta facendo il suo campionato dove lo Spezia sta affrontando delle difficoltà come squadra. Ha bisogno di punti per la salvezza, sicuramente a livello personale ritengo abbia fatto una stagione positiva dopo l’esperienza a Palermo partita forte ed interrottasi bruscamente per un infortunio. La cosa che mi fa gioire di più è vedere come ha reagito ad uno stop come quello che ha avuto per il crociato, non è da tutti».