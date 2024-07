Addio Spalletti e arriva il nuovo CT | C’è già la data sul calendario: 5 novembre 2024

Svolta clamorosa per il futuro della panchina della nazionale azzurra: il tecnico di Certaldo lascia i primi di novembre e fa posto a lui.

Sono passati alcuni giorni dalla cocente eliminazione dell’Italia da Euro 2024, ma in casa azzurra la ferita non tende a riassorbirsi. Continuano infatti le discussioni e i retroscena su quanto accaduto nella spedizione italiana oltre che nello spogliatoio, il quale secondo molti non è stato tenuto in mano alla perfezione dal ct Luciano Spalletti.

E’ proprio l’ex allenatore di Roma e Napoli che viene additato tra i principali imputati della fallimentare esperienza in Germania. Secondo molti il mister ha commesso diversi errori gravi, a partire dalle convocazioni di alcuni elementi fino alle formazioni schierate, senza dimenticare l’aspetto morale, dove il commissario tecnico è apparso piuttosto arrendevole in diverse circostanze.

Al netto di quanto abbiamo detto finora però Spalletti è stato confermato alla guida della nazionale dai vertici della FIGC. Secondo alcuni però questa situazione rischia di durare ben poco. In realtà infatti a breve l’allenatore verrà cacciato per far posto ad un nuovo volto. La cosa più clamorosa però è che ci sarebbe addirittura una data ben precisa di quando avverrà il cambio di guida tecnica, ovvero il prossimo 5 novembre.

Data decisa per l’esonero di Spalletti

Come dicevamo ai piani alti della Federazione italiana hanno confermato subito Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. In particolar modo il presidente Gabriele Gravina gli ha dato fiducia incondizionata, dicendo di puntare diretti su di lui in vista della qualificazione ai prossimi mondiali del 2026, obiettivo da non mancare per nessuna ragione al mondo.

C’è qualcosa però che potrebbe far saltare comunque la testa di Spalletti. Il prossimo 4 novembre infatti si terranno le elezioni federali, e nel caso in cui lo stesso Gravina non venisse confermato alla presidenza della FIGC e dovesse arrivare un nuovo uomo al comando, anche il commissario tecnico potrebbe saltare.

Ecco il sostituto del ct

Qualora uno scenario del genere dovesse realmente realizzarsi, si dovrà cominciare a pensare al nome del prossimo commissario tecnico che dovrà guidare la nostra nazionale alla qualificazione al mondiale del 2026.

I nomi da questo punto di vista si sprecano. Uno dei maggiori candidati è di sicuro Massimiliano Allegri, uomo di esperienza e risultatista assoluto, unica cosa che serve al momento all’Italia. Da non scartare però anche l’ipotesi Maurizio Sarri.