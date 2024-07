Presidente, io presento le dimissioni: strappa il contratto con la FIGC e se ne va | Disastro azzurro Euro24

Il primo passo concreto dopo il disastro della nazionale a Euro 2024: confronto immediato e dimissioni

Primi mal di pancia dopo l’eliminazione dell’Italia a Euro 2024. La spedizione in Germania ha lasciato amaro in bocca non solo ai milioni di tifosi della nazionale, ma soprattutto all’ambiente. Mentre tra osservatori e opinionisti si cerca il colpevole di quella che è stata a detta di tutti un’eliminazione disastrosa, la squadra e i dirigenti riflettono sul futuro.

Continuare, o farsi da parte. E’ stata questa la domanda che i vertici della nazionale si sono posti nelle ore subito successive alla partita contro la Svizzera. La colpa è ricaduta molto sui giocatori, ma anche sui dirigenti evidentemente, allenatore compreso.

In questo senso, dopo alcune conferme che hanno fatto discutere e non poco per la velocità in cui i vertici si sono scrollati di dosso le responsabilità, potrebbe arrivare il primo passo indietro in Federazione: incontro programmato per discutere del futuro nelle prossime ore.

Nazionale, aria di dimissioni

All’interno della nazionale si respira al momento, inevitabilmente, aria pesante. Aria di dimissioni, di un dirigente che secondo quanto trapelato nelle ultime ore potrebbe dire addio agli azzurri.

Stiamo parlando di Gigi Buffon, Capo Delegazione della nazionale assunto in Federazione lo scorso agosto. L’ex portierone campione del mondo pensava di riuscire a svolgere un ruolo improntate per la spedizione tedesca, ma così non è stato. Secondo quanto si apprende adesso Gigi starebbe pensando di rassegnare le sue dimissioni e fare un passo indietro: a breve il confronto con la Federazione.

Il passo indietro di Buffon

Qualora arrivassero veramente le dimissioni di Buffon, sarebbe un segnale piuttosto imbarazzante per Gravina e Spalletti, che post Svizzera-Italia come prima cosa in conferenza congiunta hanno messo le mani avanti auto riconfermandosi. Il team manager della nazionale, storicamente figure molto influenti in azzurro da Riva nel 2006 a Vialli nel 2021, Buffon potrebbe veramente lasciare, e a breve ci sarà il primo incontro in federazione.

Del resto lo stesso Buffon aveva affermato di essere molto deluso dall’Europeo, forse l’ex portiere sente di non aver dato il massimo come Capo Delegazione; in ogni caso adesso Buffon vorrà capire cosa non ha funzionato e se il suo ruolo risulterà ancora utile alla causa nelle prossime avventure della nazionale. Se non dovessero incontrarsi gli obiettivi, Buffon potrebbe essere il primo – e a questo punto l’unico – dei colpevoli del disastro di Euro 2024 a farsi da parte.