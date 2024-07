Ho bisogno di te in Nazionale, Spalletti lo convoca con urgenza a Coverciano: “nuovo convocato” azzurro

Ultima chance per Spalletti, che tenta il tutto per tutto. L’allenatore chiama un convocato speciale per rinnovare la nazionale.

Non solo la nazionale, ma tutto il movimento calcistico italiano è uscito da Euro 2024 con le ossa rotte. Non certo per il posizionamento (per i valori in campo infatti questa nazionale poteva benissimo uscire agli ottavi), ma per l’atteggiamento e la mancanza di organizzazione, per la moria di talento e per una serie di problematiche tecniche e gestionali emerse – quasi – dal nulla.

Ma se il problema della squadra sembra ben noto a tutti, tra giocatori fuori ruolo e over performanti con la squadra di club, mancanza di leader tecnici e poco talento, oltre alle questioni tecniche ci sarà da intervenire anche in Federazione. Dal punto di vista organizzativo infatti, un cambio di marcia è necessario.

Non solo da parte della Federazione ma anche da parte di Spalletti. In pentola bolle già qualcosa, e il tecnico potrebbe pescare dal club dei veterani per ridare grandezza alla nazionale e riportare al primo posto l’attaccamento alla maglia azzurra.

Una figura d’esperienza per la nazionale

La soluzione di una “commissione” di direttori sportivi e alti dirigenti dei top club italiani non ha convinto praticamente nessuno. La mossa di Gravina, di affidarsi a Sartori, Giuntoli, Marino e Marotta e di metterli al lavoro per la nazionale è parsa più che altro una di quelle mosse disperate. Un cambio in Federazione, un sussulto, è necessario per non arrivare alle qualificazioni pre i mondiali del 2026 ancora in questo stato, e Spalletti potrebbe provare anche una convocazione inaspettata.

Stiamo parlando di Leonardo Bonucci, la quale tempra e personalità sono mancate nella spedizione tedesca appena terminata come il pane. L’ex Juve alla nazionale potrebbe portare, come ha riportato calciomercato.com in queste ore, di nuovo in nazionale tutta la sua esperienza.

Bonucci, ritorno da collaboratore

Secondo quanto trapelato in queste ore dunque Bonucci, lasciato a casa dopo l’esperienza in Bundesliga, potrebbe tornare a far parte della nazionale. La sua chiamata potrebbe essere simile a quella di Mancini che per gli Europei del 2021 aveva scelto De Rossi al suo fianco.

In questo momento la posizione di Buffon è quella più in bilico, ma Bonucci non verrebbe nel ruolo di Team manager. La sua sarebbe una figura più da campo, più a contatto con la squadra dal punto di vista tecnico. In questo momento rimane un’ipotesi, ma la stima con Spalletti è reciproca.