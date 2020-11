Diego Armando Maradona ci ha lasciati, a 60 anni.

La lega calcistica argentina, come riporta “Calciomercato.com”, ha deciso di intitolargli il campionato di massima divisione, che da oggi diventa la Copa Diego Armando Maradona.





La salma del numero 10 è arrivata alla Casa Rosada a Buenos Aires, il palazzo presidenziale argentino, dove è stata allestita la camera ardente. E dove centinaia di persone sono già in fila per un ultimo saluto. La veglia funebre durerà solo fino alle 16 locali di oggi (le 20 italiane), dopodiché, come richiesto dalla famiglia, Maradona verrà sepolto.