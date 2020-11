La fondazione Gimbe , si auspica che il Governo mantenga le misure anti Covid anche a Natale. Ritiene, come riporta “Notizie.it”, che una imprudente distensione delle regole per permettere di celebrare le festività natalizie non farebbe altro che invertire nuovamente la curva, vanificando i sacrifici.

“Se da settimane si registra una riduzione dell’incremento percentuale dei nuovi casi – prosegue la fondazione-, per la prima volta durante la seconda ondata si evidenzia la riduzione sia in termini assoluti dei nuovi casi, sia del rapporto positivi/casi testati dal 28,4% al 27,9%. Tuttavia, anche se effettivamente nell’ultima settimana è diminuito l’incremento percentuale dei nuovi casi, si registra anche un calo dei casi testati quasi pari al 9%”.





Il presidente Nino Cartabellotta poi continua: «Gli effetti delle misure di contenimento iniziano a manifestarsi anche sulle curve di ricoveri e terapie intensive, che tendono ad assumere più l’aspetto di un plateau che di un picco simile a quello registrato nella prima ondata. Per allentare la pressione negli ospedali ci vorrà quindi molto più tempo rispetto alla scorsa primavera, perché l’entità delle attuali misure di contenimento è nettamente inferiore al lockdown totale».