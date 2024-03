Addio imminente al Palermo: la società si è già espressa: “Non ne possiamo più” | Al suo fianco non è rimasto nessuno

Aria di cambiamento a Palermo. Le due brutte prestazioni fanno sbottare la società: “Non ne possiamo più”, addio a un passo.

Il Palermo deve fare i conti con un periodo di difficoltà, tante tensioni interne e l’insoddisfazione dei tifosi. Dopo un periodo di grande fiducia infatti, i rosanero hanno buttato al vento quanto di buono fatto agli inizi del 2024. Proprio sul più bello, quando il secondo posto era a un tiro di schiocco, gli uomini di Corini hanno totalizzato 1 solo punto in 2 partite, pareggiando – in maniera rocambolesca – a Cremona e perdendo addirittura in casa contro la Ternana per 3-2.

Sul banco degli imputati sono finiti tutti, calciatori, dirigenza, ma anche e soprattutto l’allenatore. Direttore sportivo e tecnico studiano la strada per uscire da questa mini crisi, ma intanto l’ambiente chiede una scossa. Ecco perché la prossima trasferta di Lecco potrebbe essere già fondamentale.

Uno snodo che il Palermo non potrà fallire, mentre i tifosi si sono scagliati contro chi secondo loro sarebbe il responsabile di questa brusca frenata in Campionato. Il secondo posto del Venezia dista 4 punti, e due vittorie potrebbero scacciare la crisi.

Palermo, allenatore a un bivio: Corini è solo contro tutti

Scelte tecniche sbagliate, una crisi già iniziata a dicembre, e quell’esonero non arrivato rimasto sullo stomaco di molti tifosi. La rottura tra ambiente ed Eugenio Corini è ormai sotto gli occhi di tutti, e sui social i tifosi si sono scatenati già da tempo. La sostituzione di Chaka Traoré contro la Ternana, per Di Francesco, non è andata giù ai sostenitori della squadra, che si sono sfogati sui social.

@NickBinda Chi piange oggi,malgrado un mercato pure altisonante,è il Palermo, che dopo la rombante risalita s’è piantato facendo un solo punto in due partite. Ciao Nick, hai perfettamente ragione.Maledetto l’algoritmo che ha tirato fuori il nome di CORINI! 😩Non ne possiamo più! — claudio piazza (@kaiserclaudern) February 29, 2024

“Non ne possiamo più“, si legge nella didascalia di questo post su X. Il Palermo aveva deciso di non esonerare l’allenatore dopo la crisi di fine 2023, ma adesso per blindare la panchina l’ex centrocampista dovrà portare a casa due vittorie nelle successive gare di Campionato.

Le certezze del Palermo: Brunori goleador

Ci sono delle certezze in casa rosanero. A partire da Brunori, che ha messo a segno 12 gol in Campionato – colpendo una traversa martedì – ma anche Segre – 7 reti di cui 6 di testa – e il nuovo arrivato Ranocchia. C’è poi Traoré ex Milan, unica nota della scorsa giornata. Insomma, la società si è mossa benissimo sul mercato, e adesso le risposte per i tifosi devono arrivare dal campo.

Il tempo e la forza della rosa sono dalla parte del Palermo, con Corini che proverà in tutti i modi a portare i rosanero in Serie A.