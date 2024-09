Addio al pupillo di Allegri, il calciatore fa le valigie | Scelta la prossima destinazione

Il calciatore molto stimato dal tecnico livornese è pronto a fare le valigie e a cambiare club e campionato.

Nel mondo del calcio sono gli allenatori a decidere chi schierare in campo per una partita, quali nomi coinvolgere in un progetto e dove farli giocare. Quelli più fortunati poi riescono addirittura ad avere la possibilità di scegliere per filo e per segno quali elementi acquistare per la propria rosa.

E’ chiaro però che nel corso della propria carriera un tecnico preferisca dei profili piuttosto che altri. Allo stesso tempo poi è ancora più scontato il fatto che questi abbiano dei pupilli propri. Si tratta di nomi che li hanno spesso seguiti durante le loro varie esperienze e di cui si fidano parecchio.

Se prendiamo ad esempio Max Allegri, ex allenatore della Juventus, sono stati diversi i calciatori per i quali ha provato ammirazione e che ha voluto sempre con sé. Per uno di questo però sembra essere arrivata la svolta per il futuro. A quanto pare infatti il diretto interessato ha deciso di fare le valigie e di cambiare squadra e campionato.

Cessione decisa per il giocatore

Dopo aver vissuto un anno alla Juventus, in cui proprio Massimiliano Allegri decise di lanciarlo e di dargli fiducia, Kinglsey Coman si è trasferito al Bayern Monaco. Il francese è da tempo nella rosa del club bavarese, anche se nella sessione di mercato estiva conclusasi da poco pareva molto vicino all’addio.

Nello specifico, Coman era stato corteggiato da diversi club, tra cui uno saudita. Ma sia lui che il suo allenatore Vincent Kompany avevano optato per la sua permanenza. Tuttavia con il passare dei giorni le cose sembrano essere cambiate, e l’ex calciatore bianconero sembra intenzionato a lasciare la Germania. Il suo desiderio potrebbe esaudirsi già a gennaio.

Ecco dove vuole giocare Coman

Stando ai recenti rumors provenienti dalla Germania, l’esterno d’attacco transalpino ha intenzione di trasferirsi in Premier League. Il suo desiderio è quello di giocare in un campionato come quello inglese, e spera di ricevere qualche proposta da una delle big di Oltremanica.

Dal canto suo il Bayern Monaco non si opporrà alla volontà del giocatore, anche se una cosa è ovvia: la società bavarese accetterà solamente proposta ricche ed allettanti per cedere l’ala.