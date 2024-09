Me lo porto al Real Madrid: bomba sulla Serie A | Tifosi sconvolti

Scippo dei Blancos nei confronti del nostro campionato: il recente annuncio ha fugato ogni dubbio, lasciando tra le lacrime i tifosi del club.

Anche se ormai la sessione di mercato estiva si è conclusa, le voci sui possibili trasferimenti dei giocatori non tendono affatto a placarsi. Al tempo dei social infatti gli scenari che vengono a crearsi, più o meno veritieri, sono davvero tanti, e di volta in volta è sempre più complicato per i tifosi capirci qualcosa.

Ben diversa è invece una situazione nella quale ci sono interviste e dichiarazioni dei protagonisti, che magari confermano o smentiscono qualcosa. Come ultimo esempio lampante possiamo prendere il caso di Kostas Manolas, dato da tutti per fatto alla Roma, e che poi ha dovuto smentire la possibile trattativa sui propri profili social.

Nelle scorse ore però qualcuno ha parlato di un top player della Serie A, e ha dichiarato in maniera chiara e netta che porterà il giocatore al Real Madrid. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno dunque, per i tifosi, per il club e per tutto il nostro campionato, che si appresta così a perdere forse il miglior profilo presente al momento.

Dichiarazioni chiare sul futuro del fuoriclasse

Di recente, nel corso della nomination per il pallone d’oro, Fabio Cannavaro, capitano della nostra nazionale campione del mondo del 2006, e allenatore attualmente svincolato, e reduce dall’esperienza all’Udinese, ha parlato di Lautaro Martinez. L’ex difensore ha elogiato il Toro, definendolo come l’unico giocatore della nostra Serie A in grado di giocare al Real Madrid. Di seguito le sue dichiarazioni.

”Lautaro non si discute, è una ricchezza dell’Inter, ha vinto lo scudetto e la Coppa America. Non tradisce mai, anche in nazionale fa sempre la differenza. E poi segna, si sacrifica, ma soprattutto ha fame. Mi auguro che l’Inter e la Serie A non lo perdano mai. Quando ti chiedi chi dei nostri giocherebbe nel Real o nel City, dici Lautaro e forse nessun altro”.

Lautaro va a Madrid?

Ovviamente le parole di Cannavaro non implicano alcuna trattativa per un possibile passaggio del capitano nerazzurro ai Blancos, anche se egli avrebbe tutte le qualità per giocare con il club più importante del pianeta.

Tuttavia nel calcio, e soprattutto nel mercato, non si sa mai, e in futuro uno scenario del genere, soprattutto se Lautaro continuasse a fare così bene, potrebbe di certo presentarsi.