Man, fissato il prezzo: 40 milioni di euro | Una big investe a gennaio

Dopo un grande avvio di stagione, il calciatore rumeno è finito dritto nel mirino di un top club, pronto a mettere sul piatto cifre enormi.

E’ stato un grande avvio di stagione quello vissuto da Dennis Man con la maglia del Parma. Il calciatore rumeno è stato tra i protagonisti assoluti del campionato, mettendo a referto ottime prestazioni oltre che qualche gol di pregevole fattura. Ed è ovvio che in situazioni del genere si inizi a parlare anche in orbita mercato, anche se questo si è chiuso da pochi giorni.

Di recente proprio l’agente del giocatore, pur confermando la permanenza del suo assistito nel club neopromosso, ha praticamente fissato il prezzo del 26enne. ”Ha un contratto di tre anni con il Parma. Se il Parma riceverà offerte spettacolari, 30-40 mln di euro per giocatore, vedremo, ma il Parma deve assicurarsi la salvezza in Serie A”.

Parole che dunque hanno fatto capire quanti soldi servirebbero per portare Man lontano dalla società crociata, e che allo stesso tempo hanno fatto esaltare una big del nostro campionato, disposta a mettere sul piatto la cifra nominata in precedenza pur di acquistare il giocatore.

Ecco chi vuole il fantasista rumeno

Dopo aver svelato la cifra a cui il Parma venderebbe il proprio gioiello, diverse squadre di livello stanno iniziando a ragionare su un ipotetico acquisto del giocatore, sia nella sessione di mercato di gennaio, e sia magari in quella un po’ più lontana della prossima estate, che consentirebbe così all’esterno di consacrarsi quasi definitivamente.

Di sicuro un giocatore con le sue caratteristiche farebbe comodo a chiunque, ma in particolare ci sono due squadre pronte ad investire questi soldi per accaparrarsi il suo cartellino. Stiamo parlando del Milan e della sempre attenta Atalanta.

Duello per Man, ma attenzione alle proposte estere

Il club rossonero sarebbe pronto a prendere Man soprattutto nel caso in cui Samuel Chukwueze non riuscisse ad esplodere nemmeno quest’anno. Stesso ragionamento invece si può fare per la Dea, che investirebbe sul giocatore del Parma qualora la scommessa Nicolò Zaniolo fallisse.

Allo stesso tempo però c’è da dire che, oltre a questi due club italiani, ce ne sono anche alcuni esteri, soprattutto provenienti dalla Premier League, che stanno seguendo con grande attenzione il giocatore.