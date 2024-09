Milan, scippo colossale alla Lazio | “Era già un giocatore biancoceleste”

Rivelazione di mercato clamorosa per il club capitolino, che si è visto scippare un top player assoluto dai rivali rossoneri.

Il 30 agosto scorso si è chiusa ufficialmente la finestra di mercato estivo in Serie A. I club italiani, dopo aver passato diversi mesi a rinforzarci o quanto meno a provarci, possono fare dunque i primi bilanci sia sulla campagna acquisti e sia sui volti nuovi comprati che sono già scesi in campo.

Allo stesso modo però in questi giorni successivi alla sessione di trasferimenti, vengono a galla alcuni importanti e clamorosi retroscena su affari saltati, trattative mai cominciate e tanto altro.

Nelle scorse ore ad esempio è venuto a galla che il Milan ha compiuto un vero e proprio scippo nei confronti della Lazio, rubandole un giocatore che era praticamente già con la casacca biancoceleste addosso. Vediamo di chi si tratta.

Un retroscena di mercato clamoroso

Uno dei principali colpi di mercato del Milan è stato quello di Srahinja Pavolovic, difensore centrale serbo classe 2001 arrivato dal Salisburgo per quasi 20 mln di euro. Sarà il gigante 23enne il grande rinforzo per la difesa milanista, il quale già nelle prime uscite stagionali è riuscito a mettersi un mostra.

Ed è proprio su di lui che di recente è venuto a galla un aneddoto, o meglio un retroscena di mercato a dir poco clamoroso. Stando alle parole riportate da Savo Milosevic, ex giocatore del Parma, e primo allenatore a puntare su Pavlovic, il ragazzo in passato è stato ad un passo dalla Lazio, prima che la trattativa saltasse per alcuni problemi legati alla sua salute. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Milosevic

”Era della Lazio, praticamente. A un certo punto il direttore mi chiama e mi fa: non si fa il contratto perché è stato trovato un problema al cuore, quindi non ha superato le visite mediche”, poi Pavlovic è atterrato a Belgrado, e ha ripreso ad allenarsi con il Partizan, racconta ancora Milosevic.

L’ex Parma ha poi aggiunto: “Non ci potevo credere nemmeno io, perché un trasferimento così importante che è sfumato così in condizioni normali sarebbe traumatico per un giovane calciatore, soprattutto perché gli avevano detto che aveva un problema al cuore”. Un trasferimento sfumato per la Lazio, che è diventato un grande rimpianto, viste anche le prestazioni con la maglia del Milan del difensore centrale, presentatosi alla grande in Serie A.